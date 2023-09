Rocznica odkrycia części Archiwum Ringelblum

Festiwal będzie odbywał się od 18 do 24 września.

- Pierwsza część Archiwum została odnaleziona w 1946 r. dzięki staraniom członków Oneg Szabat, którym udało się przeżyć wojnę. Pisarki Racheli Auerbach, której imieniem już wkrótce zostanie nazwany skwer na Muranowie, oraz sekretarza grupy Hersza Wassera. To ich wytrwałość pozwoliła odkryć jedno z najcenniejszych świadectw Zagłady. Obie części Archiwum są przechowywane w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma – przypomina dyrektorka ŻIH Monika Krawczyk.

Festiwal ŻIH o Archiwum Ringelbluma

Festiwal Żydowskiego Instytutu Historycznego to okazja by poznać bliżej historię Archiwum Ringelbluma i jego twórców, a także zobaczyć materiały na co dzień niedostępne dla zwiedzających. To m.in. prace Beniamina Rozenfelda, który stworzył cykl rysunków przybliżających warunki życia oraz śmierć w getcie warszawskim. Festiwal pokaże również jak aktualne we współczesnym kontekście były działania grupy Oneg Szabat. O znaczeniu dokumentowania zbrodni wojennych, także w Ukrainie, będzie mówił Nikita Grekowicz z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Z kolei pod tytułem „Twórczynie Archiwum Ringelbluma” odbędzie się gra miejska, która pozwala poznać historie m.in. Cecylii Słapakowej, czy Racheli Auerbach, członkiń grupy Oneg Szabat. Festiwalowy tydzień zakończy performatywne czytanie dokumentów z Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego w wykonaniu aktorów Teatru Ochoty. W programie są także oprowadzania po wystawach, spacery a także otwarty finisaż wystawy plenerowej „Korzenie powstania. Opór w getcie warszawskim”, która towarzyszyła tegorocznemu Marszowi Pamięci.

W czasie trwania Festiwalu wstęp na wszystkie wystawy w Żydowskim Instytucie Historycznym jest bezpłatny.

Czym jest Archiwum Ringelbluma stworzone przez grupę Oneg Szabat

Podziemne Archiwum Getta Warszawy zostało utworzone jesienią 1940 r. dzięki inicjatywie dr. Emanuela Ringelbluma i przy udziale stworzonej przez niego konspiracyjnej organizacji Oneg Szabat. Początkowo zadaniem członków grupy było dokumentowanie żydowskiego życie w Polsce, ostatecznie zbierali materiały dotyczące Zagłady.