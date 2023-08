Kiedy zostaną odnowione tablice Tchorka

Burmistrz warszawskiej dzielnicy Wola Krzysztof Strzałkowski zwrócił się do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków o dokonanie wpisu zespołu tablic – upamiętnień do rejestru zabytków ruchomych. – Niestety Mazowiecko-Warszawski Konserwator Zabytków zamiast bezzwłocznie wydać decyzję od ponad 8 miesięcy wpisuje je do rejestru zabytków, blokując ich rewitalizację – uważa Krzysztof Strzałkowski.

Wolscy urzędnicy przypominają, że W Warszawie znajduje się 165 tablic zaprojektowanych w latach 40 przez Karola Tchorka, które upamiętniają miejsce zbrodni popełnionych w czasie wojny przez Niemców, z czego 42 jest na Woli.

„Nasz urząd wszczął postępowanie dotyczące wpisu do rejestru 165 tablic Tchorka. Szczególną ochroną konserwatorską zamierza objąć wszystkie tablice na terenie Warszawy (jako zabytki ruchome). Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, wizytowanie miejsc wymagało odpowiedniego czasu i odwiedzenie miejsc , nie tylko na terenie Woli, ale też innych dzielnic” – odpowiedział nam Andrzej Mizera, główny specjalista ds. mediów Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. „Rozpoczęcie procedury wstrzymuje czasowe możliwość remontów tablic. W obecnej chwili strony postępowania (prawie 100) ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego. Po ich wpisaniu do rejestru będzie można skorzystać z dotacji na ich konserwację” – wyjaśnił „Rzeczpospolitej” Andrzej Mizera.

Zniszczone tablice Karola Tchorka

Przypomnijmy, że w październiku 2021 r. tablice z piaskowca zostały uszkodzone. Na 75 tablicach dodano małe tabliczki z napisem „Niemcy” zamiast „hitlerowcy”.