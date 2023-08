„Żydowska konspiracja była jeszcze słaba i w czasie lutowej akcji nie zareagowała. Na opór zdobył się Icchok Malmed, który oblał jednego z Niemców kwasem solnym. W następnych miesiącach konspiratorzy zdołali się zjednoczyć i zgromadzić nieco broni, by w razie próby likwidacji getta stanąć do walki” – przypominają historycy Instytutu Pamięci Narodowej.

W nocy z 15 na 16 sierpnia 1943 r. Niemcy wraz z ukraińskimi formacjami pomocniczymi otoczyli getto. By uniemożliwić zbrojny opór w fabrykach, postawili przy nich posterunki i zabronili wstępu. Wczesnym rankiem wszystkim Żydom nakazali zbiórkę, rzekomo w celu przesiedlenia do Lublina. Członkowie żydowskiej samoobrony wezwali wtedy do zbrojnego oporu.

Na ul. Smolnej powstańcy podjęli próbę sforsowania parkanu getta, by wraz z pozostałą ludnością żydowską przedrzeć się do Puszczy Knyszyńskiej, w której operowały oddziały partyzanckie. Gdy to się nie udało, słabo uzbrojeni bojowcy stawiali opór w pojedynczych punktach na terenie getta. Duży bunkier żydowski przy ul. Chmielnej 7 został wykryty przez Niemców 19 sierpnia. Mordechaj Tenenbaum i Daniel Moszkowicz, kierujący sztabem bojowców przy ul. Ciepłej 13, najprawdopodobniej popełnili dzień później samobójstwo, nie chcąc wpaść w ręce Niemców.

W sierpniu 1943 r. ok. 30 tysięcy białostockich Żydów zostało wywiezionych do Treblinki II lub innych obozów zagłady. Niemcy pozostawili jeszcze tzw. małe getto, ale we wrześniu i ono zostało zlikwidowane. Na terenie byłego getta pozostali nieliczni ukrywający się Żydzi, stopniowo wyłapywani przez Niemców. Wojnę przeżyło nie więcej niż 1,5 tys. Żydów z Białegostoku.

Na białostockim placu noszącym imię przywódcy powstania – Mordechaja Tenenbauma – stoi dziś pomnik Bohaterów Getta.