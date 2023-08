Np. nasi rozmówcy z Muzeum Wojska Polskiego nie podawali w rozmowie z „Rzeczpospolitą” planowanej konkretnej daty otwarcia Muzeum w Ossowie.

Tymczasem już w niedzielę 13 sierpnia odbędzie się na miejscu budowy w Ossowie piknik patriotyczny oraz prezentacja plenerowej wystawy z udziałem szefa MON Mariusza Błaszczaka. Podobne pikniki to część obchodów rocznicy bitwy.

Muzeum w Radzyminie

Niemal równolegle do projektu w Ossowie powstaje inna placówka dotycząca tego samego wydarzenia – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie. To projekt samorządowy, który jest współfinansowany przez gminę Radzymin oraz samorząd województwa.

I tak się składa, że już we wtorek 15 sierpnia odbędzie się uroczystość przekazania kluczy do placówki, która jest oddziałem Muzeum Niepodległości w Warszawie. Otwarcie Muzeum w Radzyminie zapowiadane jest na drugi kwartał 2024 roku. Powierzchnia zabudowy oraz użytkowa to ok. 700 m2.