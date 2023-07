Co wydarzy się w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

We wtorek godzinie 17.00 w całej Warszawie na 60 sekund uruchomione zostaną syreny alarmowe. Powstańcy wystosowali apel o godne uczczenie godziny „W”.

„Apelujemy do wszystkich mieszkanek i mieszkańców stolicy, do naszych gości, do odwiedzających Warszawę turystów, by dołączyli do tego hołdu, zatrzymali się w samochodach, przystanęli na chwilę na chodnikach czy na ścieżkach rowerowych” – tak zaczyna się apel podpisany przez powstańców i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Podczas godziny "W" zamiera cała Warszawa

– To moment bardzo szczególny, kiedy w godzinie „W” zamiera cała Warszawa. Prosiłem innych samorządowców, by uczcili tę chwilę też u siebie i powoli staje się to ogólnopolską tradycją – mówi prezydent Trzaskowski.

O godne uczczenie rocznicy Powstania apeluje też Janusz Komorowski, członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK. – Mam gorącą prośbę do wszystkich mieszkańców Warszawy, żeby 1 sierpnia zatrzymali się o 17 i oddali hołd tamtej młodzieży warszawskiej, która była gotowa do ostatniego tchu walczyć o Polskę i jej dobre imię – mówi.

Uroczystości w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Jak co roku, obchody będą obfitować w wydarzenia. Dziś w okolicach Godziny „W” wolontariusze oraz w wybranych miejsca upamiętniających akcje i wydarzenia z Powstania będą pełnić służbę i rozdawać przypinki z symbolem Polski Walczącej, opatrzone krótką historią znaku. Z kolei o godz. 20 na warszawskim pl. Piłsudskiego zorganizowane zostanie wspólne śpiewanie piosenek powstańczych z udziałem orkiestry i chóru pod kierownictwem Jana Stokłosy. – W trakcie wieczoru wspólnie zaśpiewamy takie utwory, jak „Warszawianka”, „Marsz Mokotowa”, „Sanitariuszka Małgorzatka” czy „Mała dziewczynka z AK” – zapowiadają organizatorzy.