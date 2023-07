80. rocznica "krwawej niedzieli": Przewodniczący parlamentu Ukrainy na uroczystościach upamiętniających ofiary rzezi wołyńskiej

Część retrospektywna, która odnosi się do tego, co my nazywamy odzyskiwaniem Polski oraz element prospektywny, czyli dalsze rozwijanie najnowocześniejszej gospodarki - takie między innymi elementy ma zawierać program Zjednoczonej Prawicy na kolejne 8 lat rządzenia. Mówił o nich prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla i.pl.