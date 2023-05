Pamiętny rok 966 to nie tylko data przyjęcia wiary Chrystusa przez pierwszego „historycznego” władcę Mieszka I. To także moment, z którym niekiedy wiąże się – słusznie czy niesłusznie – początki polskiej państwowości i narodziny „narodowej” tożsamości. Jak się jednak często przypuszcza, krzyż mógł zostać przyniesiony nad Wisłę niemal stulecie wcześniej, a to za sprawą apostoła Słowian – św. Metodego. Czy jednak pogląd ten jest prawdziwy?