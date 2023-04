Szef Jad Waszem wspiera prof. Engelking. Pisze o napędzanych politycznie atakach

„Zdecydowanie twierdzimy, że procedura prawna nie jest właściwym miejscem do rozstrzygania sporów historycznych”, a „prawo historyków do prowadzenia bezstronnych badań jest niezbędne dla dyscypliny historycznej oraz dla nas wszystkich, aby zrozumieć i wyciągnąć wnioski z naszej przeszłości” - napisał James Grossman, prezes zarządu Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego (American Historical Association), w liście do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie procesu Barbary Engelking i Jana Grabowskiego.