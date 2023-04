Żydzi ginęli w Zagładzie

Oprócz hejtu ze skrajnie prawej strony pojawiły się wpisy osób o umiarkowanych poglądach, w których przekonywały, że nie należy „teraz” zajmować się tym tematem, bo ludzie nie zrozumieją. Jak długo ludzie nie będą rozumieć?

To jest problem, który pojawia się w Polsce, gdy mówimy o ludobójstwie Żydów. Trzeba wtedy zawsze nadmienić, że Polacy również ucierpieli. Ale jest to przecież zaprzeczenie traktowania polskich Żydów jak polskich obywateli. Rocznica powstania w getcie warszawskim to czas, w którym powinniśmy wspominać o bohaterach getta i Żydach zamordowanych w czasie Holokaustu. Są to polscy obywatele, więc każdy polski polityk powinien móc o tym otwarcie mówić bez żadnego zastrzeżenia. Tak samo zdziwilibyśmy się w czasie obchodów powstania warszawskiego, gdyby polski polityk, honorując jego bohaterów, powiedział, np. o bohaterach powstania w getcie będzińskim. Jeżeli politycy czują się spadkobiercami wszystkich polskich obywateli, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, to mają prawo ich upamiętnić.

Czy spór o udział części Polaków w Zagładzie przestanie być kiedyś narzędziem politycznym?

Skala niewiedzy polskiego społeczeństwa jest ogromna, a to pozwala na stosowanie tego rodzaju retoryki. Będzie to wykorzystywane przy różnych kampaniach, tak jak widzieliśmy to podczas wyborów prezydenckich 2015 roku. Z sondaży wynika, że przeciętny Polak uważa, że ponad połowa Polaków w czasie okupacji była zaangażowana w ratowanie Żydów.

A jaka jest prawda?

Prawdy o dokładnych liczbach nie znamy. Wiemy, że co druga osoba na ulicy nie uratuje innego człowieka, nawet w zwykłej sytuacji, np. gdy ktoś zasłabnie na przystanku. Pomoc jest czymś rzadkim, co pokazują setki badań psychologicznych. A szczególnie pomoc heroiczna, w której ryzykujemy życie i bezpieczeństwo najbliższych. Natomiast gdy spytamy o historię naszego narodu, to widzimy wielką iluzję. Historia w szkole sugeruje, że Polacy są narodem aniołów, którzy w czasie okupacji masowo ruszyli do pomocy. Niestety, żadne nam znane prace historyczne nie potwierdzają takiej wizji.