Tramwaj z gwiazdą Dawida w muzeum

Po zamknięciu bram getta 16 listopada 1940 r. po jego terenie kursowała specjalna linia oznaczona gwiazdą Dawida, przeznaczona tylko dla żydowskich mieszkańców. Tramwaj kursował z północy na południe getta. Prawdopodobnie ostatni raz wyjechał na tory w lipcu 1942 roku – podczas wielkiej akcji likwidacyjnej, gdy do Treblinki zostało wysłanych na śmierć ok. 300 tysięcy Żydów.

Zachowało się stalowe podwozie jednego z wagonów, który kursował po warszawskim getcie. Jego autentyczność nie jest kwestionowana, dlatego o obiekt ten już w 2020 roku starało się Muzeum Getta Warszawskiego, o czym pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”.

Z apelem takim do władz miasta wystąpił wtedy naczelny rabin Polski Michael Schudrich który jest przewodniczącym Rady MGW. W liście do prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego napisał on m.in., że to „świadek tragicznych doświadczeń warszawskich Żydów pod okupacją niemiecką oraz obiekt o szczególnym znaczeniu historycznym i symbolicznym dla mieszkańców Warszawy, Polaków, ale także Żydów”. Rabin przypominał, że kursował on na tzw. linii z gwiazdą przez getto warszawskie. Dodał, że pozyskanie go do zbiorów muzeum „jest priorytetem najwyższej rangi”.