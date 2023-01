Jak informuje prokurator Michał Skwara, szef pionu śledczego IPN w stolicy Śląska akt oskarżenia obejmuje Macieja H. i Mariana N. – byłych sędziów Wojskowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz Krystiana J. i Witolda K. – byłych prokuratorów Wojskowej Garnizonowej Prokuratury w Gliwicach. Są oni podejrzani o „bezprawne pozbawienie wolności osób kolportujących ulotki w okresie obowiązywania w Polsce stanu wojennego”.

Z ustaleń śledztwa wynika, że po wprowadzeniu stanu wojennego Edward R., Andrzej B. i Maciej J. działający w Międzyzakładowym Komitecie Koordynacyjnym NSZZ „Solidarność” w Bytomiu zaczęli redagować i wydawać „Biuletyn Informacyjny” oraz ulotki. W kolportaż zaangażowali się inni członkowie podziemnej „Solidarności”: Józef G. oraz nauczycielka Teresa Ch. wraz z młodzieżą z V Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu. Rozrzucali oni biuletyn i ulotki na klatkach schodowych budynków mieszkalnych Bytomia.

W marcu 1982 r. rozpoczęły się aresztowania kolporterów. W trakcie postępowania karnego zarówno wojskowi prokuratorzy, jak i sędziowie uznali, iż biuletyn i ulotki zawierają „fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Edwarda R., Andrzeja B., Macieja J., Józefa G. i Teresę Ch. oskarżono, że kontynuują działalność związkowa w ramach NSZZ „Solidarność” bo redagują i wydają „Biuletyn Informacyjny”, „zawierający fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny”. Uczniom V LLO w Bytomiu Markowi K., Grażynie W. i Robertowi S., którzy wówczas mieli ukończone 17 lat, zarzucono przestępstwo rozpowszechnianiu ulotek. Prokuratorzy Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach w trakcie rozprawy sądowej żądali surowych kar dla oskarżonych, od 3 do 9 lat pozbawienia wolności. Z kolei sędziowie Wojskowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu, uznali ich winę i wymierzyli kary pozbawienia wolności Edwardowi R., Andrzejowi B., Maciejowi J., Józefowi G. i Teresie Ch. w wymiarze od 3 lat i 6 miesięcy do 5 lat więzienia, zaś licealistom kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres próby.

Prokurator IPN uznał, że działalność prowadzona przez pokrzywdzonych po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce nie stanowiła przestępstw, również w świetle przepisów prawa PRL, zatem zarówno stosowanie wobec nich tymczasowych aresztowań, jak też wymierzenie kar pozbawienia wolności, były aktami bezprawia i represji.

Jak informuje prokurator Skwara jeden z oskarżonych jest obecnie emerytowanym adwokatem, drugi emerytowanym radcą prawnym, zaś kolejni dwaj wykonują zawód radcy prawnego i adwokata.

W poprzednim roku pion śledczy IPN skierował do sądów siedem aktów oskarżenia przeciwko byłym sędziom i prokuratorom stanu wojennego, 38 wniosków do Sądu Najwyższego o możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności kolejnych 25 osób, a także wnioski o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie dwóch byłych sędziów. W tej chwili pion śledczy IPN w Lublinie prowadzi aż siedemnaści śledztw dotyczących przekroczenia uprawnień przez prokuratorów i sędziów Marynarki Wojennej w Gdyni, którzy ścigali na Wybrzeżu osoby roznoszące ulotki po wprowadzeniu stanu wojennego.