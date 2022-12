Do ogłoszonego 1 września konkursu zgłoszono sześć prac. Komisja konkursowa uznała, że najlepszy projekt przedstawiła pracownia Koza Nostra z Krakowa, która otrzymała pierwszą nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych. Drugą nagrodę przyznano pracowni Wzorro Design z Katowic (15 tys. zł), zaś trzecią studiu ART FM z Krakowa (10 tys. zł).

W ocenie komisji konkursowej autorzy zwycięskiej pracy zaproponowali aranżację atrakcyjną pod względem przestrzennym, która właściwie wy­ko­rzystuje specyfikę zarówno nowego budynku Muzeum, tzw. Memoriału jak i historycznego Szarego Domu.

„Użyte środ­ki wyrazu są trafne oraz adekwatne do tematyki ekspozycji. Wykorzystanie kamienia wapien­nego do aranżacji obu części wystawy tworzy narrację silnie związaną z historią KL Plaszow. Stanowi także łącznik z fasadą budynku Memoriału, skomponowanej z wapienia. Ostatni frag­ment wystawy w Memoriale, otwarty na teren daw­nego obozu, płynnie wprowadza zwiedzających na teren miejsca pamięci, łącząc tym samym ekspozycję z obszarem byłego obozu. Dzięki zastosowanym zabiegom aranżacyjnym umiejętnie i oszczędnie połączono wszystkie trzy składowe upamiętnienia – dwie części wystawy stałej wraz z terenem poobozowym” – napisali przedstawiciele jury.

Zgodnie z regulaminem konkursu autorzy zwycięskiej pracy zostaną zaproszeni do negocjacji, dotyczących zawarcia umowy na wykonanie projektu całości wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow.

Obóz KL Plaszow został utworzony w październiku 1942 r.

Wszystkie nadesłane na konkurs prace są dostępne na stronie Muzeum KL Plaszow. Dodatkowo, do 18 grudnia 2022 r., można zapoznać się z nimi w holu bibliotecznym Pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35 w Krakowie, oddziale Muzeum Krakowa.

Muzeum KL Plaszow działa na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa. Jest zarządzane przez Muzeum Krakowa, ale do końca 2051 r. będzie współprowadzone przez gminę miejską Kraków i Ministerstwo Kultury. Miasto i szef resortu kultury zobowiązali się do solidarnego finansowania działalności bieżącej muzeum, a także przeznaczenia do końca 2025 r. po 25 mln zł na realizację inwestycji muzealnej. Zgodnie z założeniami projektu muzeum będzie obejmowało teren poobozowy, a także dwa budynki wystawowe: Szary Dom oraz nowo wybudowane – Memoriał i Centrum Edukacyjne. Obecnie muzeum zajmuje teren o powierzchni ok. 40 hektarów. Znajdują się na nim relikty dwóch przedwojennych cmentarzy żydowskich, zabudowań obozowych oraz trzy miejsca egzekucji i masowe groby. Spoczywają tam szczątki ok. 6 tysięcy ofiar, głównie Żydów z krakowskiego getta oraz gett w Bochni, Tarnowie, Wieliczce, Rzeszowie, Przemyślu, z obozu w Szebniach i kierowanych do Auschwitz Żydów ze Słowacji i Węgier.

Obóz został utworzony w październiku 1942 r. Początkowo jako obóz pracy był przeznaczony dla Żydów ze zlikwidowanego krakowskiego getta. W styczniu 1944 r. został przekształcony w obóz koncentracyjny.