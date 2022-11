Uroczystość rozpocznie się 4 listopada o godz. 9 w bazylice św. Brygidy w Gdańsku, następnie w godz. 10.15 – 11.15 kolumna wojskowa przewiezie szczątki żołnierzy na Westerplatte, o godz. 11.30 odbędzie się ich pogrzeb na Cmentarzu Wojska Polskiego. Jak przypomina IPN szczątki pięciu żołnierzy zostały zidentyfikowane na zlecenie pionu śledczego IPN w Gdańsku, który w 2019 roku rozpoczął śledztwo w sprawie zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości, „polegającej na dokonaniu przez żołnierzy oddziałów niemieckich w pierwszych dniach września 1939 roku zabójstw żołnierzy Wojska Polskiego na terenie Wojskowej Składnicy Tranzytowej Westerplatte”.

W oparciu o zgromadzony w toku śledztwa materiał porównawczy pobrany przez prokuratora IPN od żyjących krewnych poległych żołnierzy Westerplatte, zespół genetyków sądowych pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Ossowskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zidentyfikował: plutonowego Adolfa Petzelta (1906 – 1939), kaprala Bronisława Peruckiego (1915 – 1939), kaprala Jana Gęburę (1915 – 1939), starszego strzelca Władysława Okrasę (1916 - 1939), legionistę Józefa Kitę (1915 - 1939).

Na Westerplatte spocznie też major Henryk Sucharski komendant Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. 16 marca poprzedniego roku z Cmentarza Obrońców Westerplatte ekshumowane zostały jego szczątki, które zostały tam pochowane w 1 września 1971 r. (jego prochy przywieziono z Włoch, gdzie zmarł w 1946 r.) Trumnę opieczętowano i przewieziono do Bazyliki św. Brygidy w Gdańsku.

W trakcie ekshumacji majora odkryto też inne szczątki. Powinny one należeć do kaprala Andrzeja Kowalczyka, ale okazało się, że najpewniej należą do Niemca, bowiem znaleziono wyposażenie wojskowe żołnierza Wehrmachtu.

Jesienią 2019 r. zespół archeologów z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odnalazł szczątki dziewięciu poległych obrońców Westerplatte. Na razie udało się zidentyfikować siedmiu żołnierzy. 1 września w trakcie uroczystości rocznicowych na Westerplatte ogłoszono, że ustalona została tożsamość starszego legionisty Zygmunta Zięby. Archeolodzy przyjęli hipotezę, że został on ranny w trakcie obrony, dlatego zdjęto mu mundur w celu udzielenia pomocy medycznej. Bazując na źródłach, stwierdzili, że był to Zygmunt Zięba ranny 1 września 1939 roku w głowę i zmarły 2 września podczas bombardowania Westerplatte. Tego dnia odniósł kolejną, śmiertelną ranę, w okolicy jamy brzusznej. Tę hipotezę potwierdziły badania genetyczne.

Z kolei 1 września 2021 r. podano, że zidentyfikowano szczątki starszego legionisty Ignacego Zatorskiego. Ci wszyscy żołnierze zostaną pochowani 4 listopada na nowym cmentarzu wojskowym na Westerplatte.