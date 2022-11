Od kilku lat nasza firma wciąż rośnie. W tym roku obsłużymy rekordową liczbę 600 tysięcy klientów, w tym około 400 tysięcy pojedzie z nami do Turcji. To oznacza, że co drugi klient polskich biur podróży, odpoczywający w Turcji, wyjedzie tam z nami – mówią szefowie biura podróży Coral Travel Poland.