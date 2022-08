19 sierpnia planowane jest sprzątanie cmentarza żydowskiego przy ulicy Piekarskiej 56 w Bytomiu (w godz. 9 - 18), a 21 sierpnia nowego cmentarza żydowskiego przy ulicy Poniatowskiego 14 w Gliwicach (wejście przez prawą bramę, sprzątanie w godz. 9-18). „Będzie to nie tylko doskonała okazja do bezpośredniego poobcowania z tą historyczną nekropolią, ale przede wszystkim możliwość dołożenia własnej cegiełki do dzieła jej odnowy” – zapowiadają organizatorzy.

Już dwa tygodnie temu z funduszy własnych Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach gliwicki i bytomski cmentarze zostały wykoszone, a ścieżki pomiędzy kwaterami udrożnione. Dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu, pozyskanemu przez Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, możliwe będą dodatkowe zabiegi pielęgnacji zieleni. Celem wolontariuszy w Gliwicach będzie oczyszczenie kwater z grobami z lat 30. i 40. XX wieku. Na miejscu będą dostępne wszelkie niezbędne narzędzia, a także solidne rękawiczki.

Koalicja Opiekunów Cmentarzy Żydowskich w Polsce zrzesza organizacje, instytucje i osoby prywatne, które zajmują się ratowaniem żydowskich cmentarzy. Zainaugurowała ona działalność ponad rok temu, o czym napisaliśmy w „Rzeczpospolitej”.

1 200 Tyle cmentarzy żydowskich istniało w granicach Polski przed wojną

W dzisiejszych granicach Polski przed wojną istniało 1200 żydowskich cmentarzy. Do dzisiaj przetrwało około 800. Mimo ochrony prawnej cmentarze potrzebują stałej opieki, której nie może zapewnić w pełni niewielka społeczność żydowska. Dlatego tworzona jest sieć społecznych opiekunów.

W skład rady koalicji oprócz szefa Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, który prowadzi prace porządkowe na cmentarzu żydowskim na warszawskiej Woli, wchodzi Krzysztof Bielawski, założyciel strony internetowej www.cmentarze-zydowskie.pl, związany z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Aktywnie działa też historyk Sławomir Pastuszka, który od 2005 r. opiekuje się cmentarzem żydowskim w Pszczynie, ale jest też inicjatorem prac porządkowych na cmentarzach w Czechowicach-Dziedzicach, Sośnicowicach i Miasteczku Śląskim. W radzie jest też Witold Wrzosiński, dyrektor cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie. Z kolei Monika Tarajko, specjalistka ds. edukacji w Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie, od kilku lat zajmuje się inwentaryzacją i porządkowaniem cmentarzy w regionie lubelskim. W radzie jest też Remigiusz Sosnowski, kierownik cmentarza żydowskiego na Bródnie w Warszawie.

Stowarzyszenia, instytucje, szkoły, samorządy mogą zgłaszać swoją chęć współpracy z Koalicją poprzez formularz na stronie Fundacji Dziedzictwa Kulturowego www.dziedzictwo.org.