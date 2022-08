1 sierpnia o godz. 17 w stolicy i wielu innych miastach kraju usłyszymy syreny, a przed pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach hołd powstańcom oddadzą przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Tradycyjnie ruch w Warszawie zostanie zatrzymany, tłumy ludzi oddadzą hołd powstańcom na rondzie Daszyńskiego oraz przy pomniku Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich.

Obchody rozpoczęły się już w weekend. Obok Centrum Olimpijskiego przy Wybrzeżu Gdyńskim rozpoczął się zlot harcerski pod hasłem „Wierni w życiu i służbie”. W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego z bojownikami z roku 1944 spotkali się prezydenci: RP Andrzej Duda i Warszawy Rafał Trzaskowski. – Ważna jest pamięć o powstańcach i powstaniu, ma ona bowiem znaczenie państwowotwórcze – powiedział Andrzej Duda. – Ta walka pokazała, że możemy się zorganizować, dzięki temu mogła powstać Solidarność – mówił, a nawiązując do wojny w Ukrainie, dodał, że „pozwoliła ona na indywidualny ruch pomocy dla drugiego człowieka”.

– Wasza spuścizna formowała nasz charakter – dodał Rafał Trzaskowski. – Pamiętamy, że bez was nie byłoby wolności. Musimy wam podziękować za to, że jesteśmy dzisiaj bezpieczni. Bo powstanie warszawskie było jasną deklaracją, że Polska jest przywiązana do demokracji, do wolności, że jest immanentną częścią Zachodu. Ten wasz akt udowodnił całemu światu, że nie damy się spacyfikować – mówił.

Stwierdził, że powstańcy postawili drogowskaz, bez którego „dużo trudniej byłoby nam na drodze do Unii Europejskiej, do NATO”. – Dzisiaj ta solidarność, której nas uczyliście, zaskakuje naszych ukraińskich przyjaciół – dodał.

Teresa Stanek, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, wspominała: – Nasze matki, wysyłając nas do walki, czyniły nam krzyżyk na czole. Mówiły: „uważaj na siebie”, ale nie mówiły: „zostań”. Te krzyżyki w nas pozostały, czasem pod postacią drewnianych krzyży na grobach żołnierzy, którzy mieli po dwadzieścia kilka lat.

– Walczyliśmy o wolność kosztem wielkich ofiar, pamiętając o wartościach takich jak wolność, miłość do ojczyzny, wierność, męstwo, honor, prawość, przyjaźń, tolerancja, pomoc słabszym oraz sumienność. Pragniemy, aby młodzi Polacy budowali świat, w którym te wartości będą na stałe obecne – dodał z kolei Jerzy Mindziukiewicz, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich.

1 sierpnia wolontariusze MPW oraz harcerze w ramach akcji społecznej „Wolność łączy” będą pełnić służbę w miejscach pamięci. Osoby je odwiedzające będą się mogły dowiedzieć o wydarzeniach z sierpnia i września 1944 roku, a także otrzymają okolicznościowe wpinki z symbolem Polski Walczącej.

Wieczorem na placu Marszałka Piłsudskiego odbędzie się koncert „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”. Marsz Powstania Warszawskiego organizowany przez środowiska narodowe przejdzie z ronda Romana Dmowskiego do placu Krasińskich.

4 sierpnia o godz. 17 w Muzeum Powstania Warszawskiego zostanie otwarta wystawa współorganizowana przez Instytut Pileckiego „Wola 1944: Wymazywanie. Ludobójstwo i sprawa Reinefartha”.

5 sierpnia na Skwerze Pamięci odbędzie się zaś uroczystość upamiętniająca rzeź Woli. Na ten sam dzień, o godz. 19, zaplanowany jest Marsz Pamięci, który zakończy się zapaleniem zniczy na kurhanie przy pomniku Polegli Niepokonani.