19 kwietnia minie 79 lat od wybuchu powstania żydowskiego w stolicy. Wojewoda mazowiecki wbrew stanowisku samorządu warszawskiego zdecydował o włączeniu syren alarmowych. Główne uroczystości odbędą się w południe pod pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.

Reklama

Do rozdania przygotowano 368 tys. papierowych żonkili, tyle, ilu żydowskich mieszkańców miała Warszawa przed wybuchem wojny

Tego dnia ponad tysiąc wolontariuszek i wolontariuszy na ulicach wręczać będzie przechodniom papierowe żonkile – symbol pamięci o bojownikach powstania. Do rozdania przygotowano 368 tys. papierowych żonkili, tyle, ilu żydowskich mieszkańców miała Warszawa przed wybuchem wojny. Wolontariuszy będzie można spotkać w 23 punktach stolicy, w tym przy ośmiu stacjach metra. Żonkile można także pobrać z pięciu „żonkilomatów”.

Do akcji organizowanej przez Muzeum POLIN zgłosiło się też ponad 6 tys. szkół, bibliotek i innych instytucji z całego kraju. Żonkile będą też rozdawane w szkołach i instytucjach publicznych w Izraelu, m.in. w Knesecie, a także w Nowym Jorku. W tym roku ambasadorami akcji są Irena Santor, Krzysztof Gonciarz, Eliza Rycembel, Janusz Gajos, Andrzej Piaseczny, Aleksandra Popławska oraz trójka wolontariuszy Dariusz, Joanna i Weronika.

Czytaj więcej Plus Minus Dzień, w którym zamknięto bramy getta „Położyliśmy się spać w żydowskiej dzielnicy, a następnego ranka obudziliśmy się w zamkniętym getcie żydowskim" – zanotował w dzienniku Chaim Kapłan. Był 16 listopada 1940 roku. Materiał powstał we współpracy z partnerem: Muzeum Getta Warszawskiego

Reklama

19 kwietnia o godz. 14 na skwerze ks. Jana Twardowskiego przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie otwarta zostanie wystawa plenerowa „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”. Została ona przygotowana przez United States Holocaust Memorial Museum we współpracy z Domem Spotkań z Historią. Wystawa poddaje analizie pytania dotyczące Holokaustu: dlaczego był on możliwy? Co sprawiło, że oprócz fundamentalnej roli Adolfa Hitlera i innych przywódców partii nazistowskiej, tak wielu zwykłych ludzi w całej Europie popierało zbrodnie lub milczało? Dlaczego tak niewielu pomagało najbardziej zagrożonym? Co kierowało tymi, którzy nie ulegali pokusie zdrady bliźnich, pokazując, że nawet w nadzwyczajnie trudnych czasach istnieje alternatywa? Wystawę można oglądać do 10 maja.

19 kwietnia o godz. 11 w Lublinie zorganizowany zostanie spacer upamiętniający żydowskich mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny oraz powstańców getta warszawskiego. Projekt „Pamiętamy… 17 marca–19 kwietnia” łączy moment likwidacji getta na Podzamczu z rozpoczęciem walk w warszawskim getcie. Spacer pamięci wyznaczają cztery trasy, którymi przejdą grupy uczestników.

Muzeum Getta Warszawskiego organizuje zaś 24 kwietnia o godz. 12, pod Pomnikiem Bohaterów Getta, grę terenową „Nowolipie 29d”. Trasa gry prowadzi przez najważniejsze punkty związane z powstaniem w getcie, głównie okolice Muranowa, a kończy się w miejscu, gdzie stała Wielka Synagoga na ul. Tłomackie, osobiście wysadzona 16 maja 1943 r. przez Jurgena Stroopa.