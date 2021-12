Co roku, polecając wina na Boże Narodzenie, zaczynam od konstatacji, że są domy, w których alkoholu się na Wigilię nie podaje, i ja to rozumiem, ale gdyby ktoś jednak wino pił, to zapraszam. I również co roku, pisząc o winie do karpia – wszak to on króluje na wigilijnych stołach – przypominam, że wcale nie musi towarzyszyć mu wino białe. Jeśli chcą państwo zaryzykować wino czerwone, to pomysły mam dwa – gamay z Beaujolais Villages, choć może być on zbyt wątły do karpia, albo pinot noir, ale tu z kolei grozi nam, iż źle dobrane będzie zbyt mocarne.