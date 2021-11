Z informacji, które przekazał nam mecenas Przemysław Bloch, wynika, że do biblioteki zamkowej wróciło pięć tytułów, w tym dwa w dwóch tomach. Są to: „Katechismus der Hoeflichkeit und feinen Lebensart" Chrystiana Fryderyka Michaelisa (Lipsk, 1820), „Essai sur les Elegies de Tibulle" Tibullusa (Paryż, 1779), w dwóch tomach „Lecons Elementaires d'Histoire et Chronologie" Louisa Mayeul Chaudona (Caen, 1783), z dawnego księgozbioru komendanta twierdzy Kamieńca Podolskiego Jana de Wittego „L.A. Florus cum integris Cl. Salmasii et variorum notis" (Nijmaggen, 1662) i dwutomowe „The Poems of Ossian" Jamesa Macphersona (Londyn, 1773).

– Do książek dodałem też zakładkę, list hr. Mieczysława Potockiego, syna Szczęsnego i Zofii Potockich, do pułkownika Ludwika Komierowskiego, znanej postaci polonijnego mondu paryskiego, a zarazem adiutanta marszałka Marmonta księcia Raguzy, który odegrał pewną rolę w rewolucji lipcowej 1830 r. i obaleniu króla Karola X – opisuje Przemysław Bloch.

Starodruki Bloch kupił w szwajcarskich antykwariatach w Zugu i Fribourgu. Znajdują się na nich oznaczenia wskazujące, że pochodzą z łańcuckiej kolekcji oraz ze spadku, który do zamku trafił w 1930 r. po zmarłym w 1923 r. w Paryżu Mikołaju Potockim z Tulczyna.

W 1944 r. część zbiorów przy pomocy Niemców została wywieziona do Wiednia, a następnie Szwajcarii przez Alfreda Potockiego, który nie chciał, aby wpadły one w ręce Armii Czerwonej. Zbiory zostały zapakowane w 600 skrzyń. Kolekcja została rozproszona.

Przemysław Bloch jest amerykańskim kolekcjonerem sztuki o polskich korzeniach. Od lat tropi dzieła zrabowane w czasie wojny. W przeszłości przekazał już kilka razy bibliofilskie skarby związane z historią Łańcuta.

Niedawno – o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej" – Bloch odnalazł jedyne wydane przez Hieronima Wietora w 1522 r. po łacinie dzieło „Ecclesiastes" króla Salomona. Jest na tropie kolekcji obrazów, które trafiły za ocean przed wybuchem wojny na wystawę „Old Masters. A Collection of Polish-Owned Works of Art.". Ich wartość była szacowana w 1940 r. na 12 mln dolarów i obejmowała 80 obiektów, m.in. obrazy Diega Velazqueza, Francisca Goi, Caravaggia, Antona van Dycka, Pietera Bruegla młodszego. Po zakończeniu wystawy nie wróciły one do Polski.