Polacy rzucili się do wydawania pieniędzy

Sytuacja jeśli chodzi o nastawienie konsumentów do wydawania zmieniła się drastycznie co widać choćby po wynikach sektora internetowego. Na podstawie wyników 3 tys. czołowych firm widać, że był on doskonały. W lipcu b wartość BaseLinker Index – wskaźnika mierzącego kompleksową kondycję polskiego e-commerce, wyniosła 143 pkt - wartość wyjściowa ze stycznia 2022 r. wynosi 100 pkt. Przed miesiącem odczyt wynosił 133 pkt, a rok temu 123 pkt.

Ogromny wzrost zakupów w internecie

Analiza danych indeksu, oparta na zagregowanych wynikach 3 tys. czołowych e-commerce’ów w Polsce, pokazuje, że ich sprzedaż w internecie w lipcu 2024 r. była wyższa od tej przed rokiem aż o 16,4 proc. Na ten wynik składa się 11,5 proc. wzrost liczby zamówień rdr oraz wzrost średniej wartości zamówienia do 202,3 zł czyli rdr 4,4 proc. wzrostu. W relacji do czerwca 2024 r. lipcowy odczyt BaseLinker Index wyróżnia się wzrostem sprzedaży o 7,4 proc. Składa się na to wzrost liczby zamówień o 4,2 proc. przy wzroście średniej wartości zamówienia o 3,2 proc.

Autorzy opracowania podają, że sprzedaż krajowa rdr wzrosła o 16 proc., natomiast sprzedaż zagraniczna w tym samym okresie zwiększyła się o 18,6 proc.. Dodatkowo jej udział w sprzedaży polskich sprzedawców utrzymuje się w okolicach 17 proc.

– Lipcowa sprzedaż w sieci wzrosła w ujęciu rocznym aż o 16,4 proc. Był to też jeden z najlepszych miesięcy od początku badania BaseLinker Index. Największe wzrosty zaobserwowaliśmy w takich kategoriach jak zdrowie i uroda, motoryzacja oraz elektronika – komentuje Łukasz Juśkiewicz, szef strategii w BaseLinker.