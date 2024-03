Sklepy w Wielkanoc. Gdzie w razie potrzeby zrobimy awaryjne zakupy?

Święta to czas, w którym pracownicy handlu (oraz wielu innych branż) mają wolne. Handel w sklepach będzie zamierał już w Wielką Sobotę – większość sklepów zamknie się o 14, tak jak nakazują przepisy. Wyjątkiem mogą być te placówki handlowe, które są prowadzone osobiście przez właścicieli (np. Żabki prowadzone na zasadzie franczyzy czy sklepy prowadzone przez indywidualnych przedsiębiorców). W Wielkanoc zasadniczo zamknięte będą sklepy wszystkich dużych sieci – Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, E.Leclerc, Dino, Lidl, Polomarket itp. będą nieczynne. Zamknięta będzie też część Żabek i wiele małych sklepów.

Zakupy w Wielkanoc. Które sklepy będą otwarte?

Jednak od tej reguły mogą być wyjątki. 31 marca i 1 kwietnia mogą być otwarte między innymi stacje paliw, apteki, sklepy znajdujące się na dworcach i lotniskach, a także sklepy, w których sprzedaż jest prowadzona przez właściciela. To oznacza, że są spore szanse na to, by zrobić zakupy w np. warszawskich Biedronkach na dworcach Warszawa Centralna i Warszawa Wschodnia oraz we wszystkich sklepach mieszczących się na dworcach kolejowych czy autobusowych. Miłośnicy trunków zawierających procenty powinni jednak pamiętać, że na dworcach nie zaopatrzą się w napoje alkoholowe.

Otwarte 31 marca i 1 kwietnia mogą być także Żabki i inne sklepy, w których sprzedaż będzie prowadził właściciel. To jednak nie oznacza, że otwarte będą wszystkie – wiele tego rodzaju sklepów już teraz informuje, że w wielkanocną niedzielę będzie zamknięta. Nawet jeżeli będą otwarte, to trzeba pamiętać, że będą czynne krócej niż zwykle. Otwarte mogą być też niewielkie sklepy Carrefour Express, prowadzone na zasadzie franczyzy. Czynne natomiast powinny być Żabki Nano, w których nie ma obsługi, a klient wszystko robi sam.

Drobne pilne zakupy w wielkanocną niedzielę z pewnością będzie można zrobić na całodobowych stacjach paliw. Choć mają one ograniczony wybór produktów spożywczych, to jednak pilny zakup majonezu, chrzanu czy pieczywa powinien się udać. Choć niekoniecznie będzie to majonez ulubionej marki.