Fałszywe kary za brak opłaty na parkingach. APCOA ostrzega przed oszustami

W większych miastach praktycznie nie ma już ogólnodostępnych darmowych parkingów przy sklepach popularnych sieci handlowych. By nie zapłacić za parking, trzeba pobrać bilet parkingowy i pamiętać o zrobieniu zakupów w danej placówce. Choć dla wielu kierowców bywa to denerwujące (szczególnie gdy zapomną o bilecie parkingowym), to dzięki temu dostępność miejsc pod placówkami handlowymi poprawiła się, a parkingi te nie są już wykorzystywane jako alternatywne P+R czy miejsca, na których zostawiają swoje auta okoliczni mieszkańcy, blokując je klientom sklepów.

Oszuści żerują na zmotoryzowanych klientach sklepów

Zarówno popularność tych parkingów, jak i sprawność operatora większości z nich, firmy APCOA, w wystawianiu kar za brak biletu parkingowego, sprawia jednak, że kierowcy znaleźli się na celowniku oszustów. Przed czym operator ostrzega w specjalnym komunikacie.

- W związku z przypadkami wystawienia przez osoby trzecie na parkingach prowadzonych przez APCOA fałszywych wezwań do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego, które nie pochodzą od służb kontrolnych APCOA, pragniemy poinformować, że incydenty te zostały zgłoszone do właściwych organów ścigania – pisze firma w komunikacie.

Nie daj się oszukać. Sprawdzaj dokładnie wezwania do zapłaty

Fałszywe wezwania różnią się od prawdziwych. Główną różnicą jest, oczywiście, numer konta. APCOA przypomina też, że na jej wezwaniach znajduje się również kod QR, który kieruje do informacji o wezwaniu i jego szczegółach. Osoba, która dostała karę od operatora parkingów może łatwo dzięki temu sprawdzić dowody (zdjęcie wykonane przez osobę kontrolującą) oraz ma łatwy dostęp do płatności czy złożenia reklamacji. Firma zachęca także do kontaktu telefonicznego w razie wątpliwości podając numer 22 354 83 80.