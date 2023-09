Prawnicy, zwłaszcza u progu kariery zawodowej, bardzo często zastanawiają się, co im jako osobom wykonującym, bądź co bądź, poważną profesję zaufania publicznego wypada, a co – nie? Prawniczki tego rodzaju rozterek doświadczają zwykle w dwójnasób, a powodów jest po temu co nie miara.