Planowane od dawna forum inwestycyjne EIB stało się miejscem manifestacji europejskiego poparcia dla Ukrainy, dzięki nieprzewidywalnym zmianom w geopolityce, jak zapowiedź wycofania amerykańskiego wojskowego z Ukrainy. Mimo języka unijnego, który najbardziej krytyczne stwierdzenia obudowuje w dyplomatyczne otoczki, ze spotkań i przemówień płyną sygnały świadczące o powadze sytuacji.

Reklama

- To porozumienie nie mogło przyjść w bardziej krytycznym momencie, ukraińskie miasta i instytucje niestrudzenie pracują nad pilnymi naprawami i rekonstrukcją. Mówimy o nadchodzącym pokoju i rekonstrukcji, ale ja lubię zauważać, że rekonstrukcja już ma miejsce – mówiła Marta Kos, komisarz ds. rozszerzenia, której zdaniem ta pomoc unijna wspiera Ukrainę także już na drodze do dołączenia do UE.

Podpisane dziś w Luksemburgu porozumienie między Komisją Europejską, EIB i rządem Ukrainy daje Kijowowi 2 mld euro gwarancji na tanie i długoterminowe pożyczki, które posłużą do odbudowy infrastruktury krytycznej kraju.

Odbudowa szkół i szpitali, energia i woda w Ukrainie

- Mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, infrastrukturze transportowej, szkołach, nowych miejscach w szpitalach dziecięcych, odbudowie instytucji publicznych i domów. Europejskie instytucje wspierały Ukrainę do tej pory i będziemy to robić. I mam nadzieję, wkrótce będziemy mówić o odbudowie kraju i wspieraniu go na drodze do dołączenia do UE – mówiła Nadia Calvino, prezes EBI.