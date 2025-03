Justin Trudeau: Donald Trump jak na inteligentnego faceta postąpił bardzo głupio

Przemawiając do kamery, premier Justin Trudeau zwrócił się bezpośrednio do prezydenta USA Donalda Trumpa. - Nie mam zwyczaju zgadzać się z Wall Street Journal, ale Donaldzie, oni wskazują, że chociaż jesteś bardzo inteligentnym facetem, to jest to bardzo głupia rzecz do zrobienia – powiedział odnosząc się do rozpętania wojny handlowej.

Jednocześnie Trudeau obiecał wsparcie pracownikom i przedsiębiorstwom wciągniętym w wojnę handlową między Kanadą a USA, bo oczekuje, że cła spowodują utratę miejsc pracy.

-Moim rodakom Kanadyjczykom, nie będę owijał w bawełnę: to będzie trudne – powiedział. Obiecał, że jego rząd rozszerzy programy takie jak ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, aby uczynić je bardziej elastycznymi w obecnej sytuacji i zaoferować bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstwom.

Wcześniej premier Ontario groził odcięciem prądu Stanom Zjednoczonym.

– Jeśli będą próbowali niszczyć Ontario, zrobię wszystko, w tym odetnę im prąd – z uśmiechem na twarzy – zapowiedział Doug Ford w trakcie pierwszej konferencji prasowej po ponownie wygranych wyborach w ubiegłym tygodniu.