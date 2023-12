Jeszcze jeden powrót Tigera Woodsa

Czytaj więcej Plus Minus Adrian Meronk: Jestem we właściwym miejscu O życiu profesjonalisty po trzydziestce, wytyczaniu polskich ścieżek w golfie światowym i zachęcaniu do wbijania piłek do dołków – mówi nasz najlepszy golfista zawodowy. Rozmowa z Adrianem Meronkiem

– Myślę, że przeszedłem trudną drogę od bycia zardzewiałym do czterech dni gry i usunięcia dużej ilości rdzy, co było świetne – rzekł Woods do mikrofonu dziennikarza Golf Channel po ostatniej rundzie. Będzie więc ciąg dalszy, konkretnie turniej PNC Championship, czyli turniej ojca z synem, który rozpocznie się 14 grudnia w Orlando na Florydzie.

W 2024 roku Woods ma nadzieję grać raz w miesiącu w PGA Tour. – Raz w miesiącu wydaje się rozsądnym pomysłem, daje mi to kilka tygodni na regenerację oraz tydzień na dostrojenie się do startu – mówił Tiger. Dodał, że w lutym zagra w turnieju Genesis Invitational. W marcu jest prestiżowy The Players Championship – wydaje się prawdopodobną opcją. Potem kwietniowy Wielki Szlem – Masters w Auguście. Optymiści sądzą, że na początku sierpnia Tiger Woods może pojawić podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu.