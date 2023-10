Adrian Meronk wygrał turniej DP World Tour w Andaluzji

Polak był w siódmym niebie również dlatego, że kilka tygodni temu minął się o włos z powołaniem do zwycięskiej drużyny Europy na Ryder Cup, czyli na wielki mecz z USA w Rzymie, choć czuł, że zasłużył na ten prestiżowy start. Tak udany powrót na pola golfowe miał więc pewne znaczenie, choć mówić o tym wiele nie trzeba. – Ryder Cup jest już poza mną. Teraz po prostu skupiłem się na mej grze. Idę do przodu. Jeśli ktoś we mnie wątpił, udowodniłem, że się mylił – rzekł Adrian po turnieju w Andaluzji.

Po efektownych zwycięstwach w Australian Open, Italian Open i Andalucia Masters w tym sezonie (w 2022 roku wygrał jeszcze Irish Open), te i inne doskonałe wyniki dają mu gwarancję przejścia od nowego roku do jeszcze mocniejszej ligi PGA Tour (możliwość takiego awansu zdobywa pierwsza dziesiątka DP World Tour), ale do zakończenia pracy w obecnym cyklu został Adrianowi jeszcze ważny start w wielkim finale sezonu: DP World Tour Championship (16-19 listopada), na polu Earth ośrodka Jumeirah Golf Estates w Dubaju, gdzie pula nagród wzrośnie do 10 mln dolarów i pojawią się wszyscy najlepsi. Od stycznia zaś: witaj Ameryko!