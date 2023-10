Europa odbiła Ameryce Puchar Rydera

Do połowy rundy zwykle prowadził Hiszpan, ale nigdy wysoko. Od połowy Scottie jakoś podniesiony na duchu po sobotniej klęsce, zaczął kontrować rywala, aż na trzy dołki przed końcem wreszcie zyskał przewagę. Na tablicy oznaczało to czerwony napis „1 up”, niby wciąż niewiele, ale gdy do finału jest tak blisko, to można grać nieco bardziej bezpiecznie, by remisami dowieźć zwycięstwo do mety.

Nie dowiózł, bo wielki Jon jak zawsze musiał zrobić show, popisać się w najbardziej potrzebnym momencie. Popisał się na ostatnim, 18 dołku, wygrał, uratował remis oznaczający pół punktu. Zostało do zdobycia jeszcze dwa i pół.

Nie było łatwo wyrwać je gościom zza Atlantyku. Grający bez czapki z daszkiem Patrick Cantlay (we włoskim upale było to dość dziwne, więc powstała teoria spiskowa, że to forma protestu przeciwko grze za darmo – golfista zaprzeczył) wcześnie zaczął dominować nad Justinem Rose’em i mimo dużego oporu doświadczonego Anglika na drugiej połówce pola, wygrał. Za kilka chwil Rory McIlroy dał jednak cały punkt Europie, po ładnym zwycięstwie nad Samem Burnsem. Europa – USA 13:7, jeszcze półtora punktu do szczęścia. Następny dorzucił Tyrrell Hatton, Anglik. Wygrał z Brianem Harmanem prowadząc od pierwszego dołka. Skończył na szesnastym. 14:7.

Czekanie na połówkę dającą sukces Europie i puchar ufundowany przez zamożnego kupca nasiennego z Londynu (Samuel A. Ryder duże pieniądze zarobił na konfekcjonowaniu nasion w małe opakowania i mógł wtedy poświęcić się golfowi) zaczęło się jednak dłużyć. Słychać było, że Europa wyhamowała – słychać, bo potężne okrzyki tysięcy gardeł niosą się po całym polu, a w normalnym głośnym szumie publiczności zabrakło charakterystycznych uderzeń decybeli.

Pierwszy szansę zdobycia zwycięskiej połówki miał Matt Fitzpatrick. Wchodził na osiemnastkę ze stratą jednego dołka, ale rywal, Max Homa miał kłopoty i nagle Anglik dostał szansę na putt dający remis i szczęście Europy. Nie trafił. Homa trafił i wygrał. 14:8. Przegrał również debiutant Ludvig Aberg ze Szwecji, Brooks Koepka dał mu lekcję pokory. Austriak Sepp Straka okazał się gorszy od Justina Thomasa, Nicolai Hojgaard od mistrza olimpijskiego z Tokio Xandera Schauffele. 14:11.