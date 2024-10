Debiut Żabki z emocjami

Zdecydowana większość akcji trafiła do inwestorów instytucjonalnych. Dla indywidualnych przewidziano tylko 5 proc. Przy cenie 21,5 zł ich wartość wynosi nieco ponad 320 mln zł. Z nieoficjalnych informacji „Parkietu” wynika, że inwestorzy indywidualni zgłosili popyt o wartości prawie 3,4 mld zł, co oznacza redukcję zapisów o ok. 90,5 proc.

To właśnie inwestorzy indywidualni byli drugą grupą ankietowaną przez „Parkiet”. Wybierali odpowiedzi umieszczone w sondzie na portalu społecznościowym „Parkietu”. Do czasu zamknięcia tego wydania zebraliśmy niemal 150 głosów. Oczekiwania drobnych graczy co do debiutu również są optymistyczne, ale widać zdecydowanie większą różnorodność odpowiedzi. Spadku spodziewa się 23 proc. drobnych graczy. To oznacza że odsetek pesymistów jest w tej grupie aż o 19 pkt proc. wyższy niż wśród ekspertów rynkowych.

Na wzrosty stawia ponad 77 proc. inwestorów indywidualnych. Najczęściej wybieraną odpowiedzią jest wzrost powyżej 20 proc. Na tę opcję wskazało ponad 39 proc. wszystkich ankietowanych. Prawie 34 proc. obstawia, że cena akcji Żabki pójdzie w górę pomiędzy 10 proc. a 20 proc., a pozostałe 4,3 proc. prognozuje że kurs urośnie maksymalnie do 10 proc.

W naszej sondzie zapytaliśmy też inwestorów, czy kupowali akcje Żabki w IPO. Ponad 45 proc. odpowiedziało twierdząco. Ponad 25 proc. ankietowanych, którzy nabyli akcje debiutanta w ofercie, zamierza je sprzedać. Z kolei 10 proc. chce je trzymać, a kolejne 10 proc. zapowiada zwiększanie zaangażowania.

Wnioski z historii

IPO Żabki jest czwartym co do wielkości w historii GPW. Handlowa spółka trafiła również na listę firm, w przypadku których zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o ponad 90 proc. W analizie opublikowanej kilka dni temu na łamach „Parkietu” wskazywaliśmy, że średnia i mediana zmiany kursu w dniu debiutu w obu tych grupach jest rzędu kilkunastu procent. To wpisuje się w oczekiwania ekspertów rynkowych co do debiutu Żabki. Bardziej pesymistyczne wnioski płyną z analizy dotyczącej zachowania notowań „najgorętszych” spółek w dłuższej perspektywie. Wprawdzie na debiucie dały zarobić, ale większość jest obecnie wyceniana poniżej IPO.

Jak będzie w przypadku Żabki? Jej wycena w dłuższym horyzoncie będzie zależeć (pomijając ogólną koniunkturę i ewentualną podaż akcji ze strony wiodących akcjonariuszy) od fundamentów biznesu i tempa jego rozwoju. Eksperci zgodnie twierdzą, że plany nowych otwarć są bardzo ambitne. A to właśnie przy tych założeniach są sporządzane rynkowe prognozy zysków sieci.