IFA 2019: Targowisko elektronicznej próżności

IFA Berlin to coroczna impreza z korzeniami sięgającymi jeszcze lat dwudziestych ubiegłego wieku. Co roku ściąga do niemieckiej stolicy tysiące wystawców z całego świata, bez względu czy jest to znana marka czy początkujący startup. W jeszcze większej liczbie pojawiają się zainteresowani klienci i media. W zeszłym roku targi przyciągnęły prawie 250 tys. odwiedzających i ponad 1800 wystawców. W tym roku nie będzie gorzej. Impreza potrwa do środy.

Poniżej dalsza część artykułu