Nie chcesz zaszczepić się na grypę? Trafisz do domu

Należy mieć na względzie, że o konieczności wykonywania przez danego pracownika pracy w trybie zdalnym decyduje w sposób jednostronny pracodawca. Nie ciąży na nim natomiast wymóg uzgadniania tej kwestii z pracownikami. Polecenie pracy zdalnej nie wymaga też uzasadnienia ze strony pracodawcy. Faktycznie więc, nie ma katalogu przyczyn, dla których pracodawca może zdecydować się na zlecenie pracownikowi pracy zdalnej. Ważne, aby polecenia pracy zdalnej dokonywał w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Jednocześnie, pracownik co do zasady nie ma możliwości odmowy wykonania polecenia pracodawcy co do wykonywania przez niego pracy w trybie zdalnym (pod warunkiem, że pracownik posiada odpowiednie umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy, a ponadto pozwala na to jej rodzaj). Zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu pracy, obowiązkiem pracownika jest stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.