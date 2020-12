Odkażanie samochodów służbowych – czy jest obowiązkowe?

Co istotne, realizacja przytoczonych obowiązków powinna być dostosowana do zagrożenia epidemicznego wywołanego pandemią COVID-19. Z tych względów, pracodawca jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia. Dezynfekcja pojazdu po każdym z pracowników niewątpliwie znacząco ogranicza wskazane ryzyko, a zatem jej wykonywanie podniesienie poziom bezpieczeństwa korzystających z tego auta pracowników.