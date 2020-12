Do kiedy trzeba nosić maseczki w miejscu pracy?

Oznacza to, że rozszerzono wcześniejsze zasady, zgodnie z którymi obowiązek ten występował przy kontakcie z klientem.

Nie wystarczy już zachowanie dystansu i zamontowanie przegródek pleksi. Oznacza to, że z obowiązku zasłaniania nosa i ust zwolnione są tylko osoby, które pracują same w oddzielnym pokoju. Jednak gdy udają się do innego biura gdzie pracują inne osoby muszą założyć np. maseczkę. Rozporządzenie nie określa jak rozwiązać sytuację w stołówkach pracowniczych w zakładach zatrudniających kilkadziesiąt lub kilkaset osób.