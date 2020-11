Pandemia zmienia pozapłacowe benefity pracownicze

Firmy zmieniają oferowane benefity pracownicze, ale nie dopasowują ich do pracy zdalnej. I nie pytają pracowników o zdanie.

Pozapłacowe benefity pracownicze wciąż są dla firm ważne, ale pandemia odcisnęła swoje piętno także na tym obszarze. Z drugiej edycji badania Nurtownik HR wynika, że praktycy HR uważają, iż firmy wciąż powinny inwestować w rozwój oferty benefitów. Ich zdaniem ma ona duże znaczenie dla przyciągania i utrzymywania talentów. Jednocześnie jednak, zdaniem respondentów badania, benefity odgrywają obecnie mniejszą rolę dla osób szukających pracy. Poniżej dalsza część artykułu

– Od dawna wiemy, że benefity są ważne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. W tej edycji naszego badania postanowiliśmy sprawdzić, czy pandemia koronawirusa wpłynęła na zmianę oferty benefitowej. Czy organizacje wyszły naprzeciw potrzebom swoich zespołów, zwłaszcza tych pracujących zdalnie – mówi Monika Nowacka-Şahin, CEO marki meet&grow, która tworzy badanie Nurtownik HR.

Zgodnie z deklaracjami ankietowanych praktyków HR, w co drugiej organizacji oferta benefitowa uległa zmianie (zwiększyła się lub została ograniczona). Co ważne, pracownicy w dużej mierze nie zostali włączeni w proces tego typu zmian. Jedynie dwóch na dziesięciu HR-owców potwierdza, że pracownicy w ich organizacjach zostali zapytani o to, jakich aktualnie benefitów potrzebują.

Czy benefity odpowiadają pracy zdalnej? Autorzy badania podkreślają, że zaledwie 23 proc. praktyków HR deklaruje, że ich firmy wprowadziły lub zamierzają wprowadzić benefity związane z pracą w domu (np. pokrycie kosztów internetu, zakup krzesła lub biurka, zapewnienie opieki nad dziećmi itd.). Niewiele częściej (36 proc. pozytywnych wskazań) firmy myślą o wprowadzeniu benefitów związanych ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym pracowników.

– Wydaje się, że w obu obszarach – pracy zdalnej i zdrowia pracowników – firmy mają najwięcej do zrobienia. To zaskakujące, że w czasie, w którym tak dużo mówimy o zdrowiu i na własnej skórze doświadczamy eksperymentu z globalnym przejściem do pracy z domu, organizacje tak rzadko włączają swoich pracowników do tworzenia oferty benefitów – dodaje Dawid Zaraziński, dyrektor komunikacji meet&grow, współautor badania.

Czy auto jest pożądanym benefitem? Partnerem drugiej edycji Nurtownika HR był stworzony przez Grupę Masterlease program MasterBenefit. W ankiecie badawczej pojawiło się pytanie o to, czy zdaniem praktyków HR samochód – oferowany w innowacyjny sposób – może być atrakcyjnym benefitem. Aż 66 proc. respondentów odpowiedziało pozytywnie na pytanie o to, czy ich zdaniem możliwość zaproponowania najmu samochodów na korzystnych (prenegocjowanych czy korporacyjnych) warunkach to atrakcyjny benefit.

MasterBenefit daje dwie opcje budowania relacji benefitowej. W pierwszej opcji pracodawca zapewnia dostęp do wyselekcjonowanej oferty, a pracownik sam opłaca abonament samochodowy. Pracodawca może jednak zdecydować się na zrekompensowanie pracownikowi kosztów wynajmu samochodu i traktować to jako atrakcyjny substytut podwyżki, element wynagrodzenia.