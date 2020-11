Benefity pracownicze w czasie pandemii. Co się zmieniło?

Benefity pracownicze – branża IT miernikiem

Najbardziej reprezentatywnym rynkiem pod względem pozapłacowych świadczeń pracowniczych jest branża IT. To tutaj, mimo pandemii, pracodawcy nadal prześcigają się w benefitach, które mają skusić ekspertów do podjęcia pracy. Najpopularniejszymi propozycjami do tej pory były prywatna opieka zdrowotna (pojawiająca się w prawie 75 proc. ogłoszeń), karta sportowa (68 proc.) czy udział w międzynarodowych projektach (58 proc.). Nie bez znaczenia jest również demografia. Do 2025 roku 75 proc. osób aktywnych zawodowo będą stanowić tzw. millenialsi. Należy więc dobrze się przygotować, aby właśnie do nich dopasować ofertę.