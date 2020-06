Złagodzenie warunków korzystania z ulgi na złe długi w PIT i CIT

Ulga na złe długi to możliwość korekty podatku w przypadku braku zapłaty za fakturę. Zgodnie z art. 26i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387)) oraz art. 18f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. Dz.U. z 2019 r. poz. 865) wierzyciel, który nie otrzymał należności lub jej części w okresie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, ma prawo:

Zmiany wprowadzone Tarczą 4.0.

Istotną zmianą wprowadzoną Tarczą 4.0. w zakresie złagodzenia warunków ulgi na złe długi w PIT i CIT jest skrócenie terminu uprawniającego do skorzystania z możliwości pomniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek do 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie pod warunkiem, że wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta do dnia terminu płatności zaliczki.