Jak firmy mają zdobywać klientów w czasie pandemii?

W wyniku pandemii COVID-19 wiele firm musiało z dnia na dzień zamknąć lub znacznie ograniczyć swoją aktywność. Znacznie spadły ich dochody. Pojawiła się niepewność co do przyszłości. W maju rozpoczął się proces odmrażania gospodarki. Ograniczenia są stopniowo znoszone, co pozwala na wznowienie działalności coraz większej liczbie sektorów gospodarki. Firmy dostosowując się do „nowych” warunków, często „na nowo” zaczynają budować relacje z klientami i oferować im „nową” wartość.

Poniżej dalsza część artykułu