Koronawirus. Firma ratująca się kredytem, dostanie dopłatę

Takie rozwiązania przewiduje projekt tarczy 4.0, która jest już w Sejmie. To kolejny obszerny akt prawny, który zawiera zmiany w wielu dziedzinach prawa. Tu skupimy się na dopłatach do kredytów.

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych mają dotyczyć tych pożyczek, które przedsiębiorcy wezmą do końca 2020 r. I mają objąć przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. A także działań podejmowanych w celu ich zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania

Dopłaty do oprocentowania będą stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, zarówno w rachunku kredytowym, jak i w rachunku bieżącym, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Warto jednak podkreślić, że dopłaty będą stosowane do kredytów udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych od dnia wejścia w życie ustawy – tarczy antykryzysowej 4.0, a także do kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie. W tym celu konieczne będzie podpisanie z bankiem stosowanego aneksu.