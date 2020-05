Pracownicy – bariera czy szansa sektora MMSP w dobie pandemii?

Jeszcze do niedawna mówiliśmy, że w Polsce mamy tzw. rynek pracownika, co wiązało się z fazą wzrostu gospodarki i rosnącym zapotrzebowaniem na siłę roboczą. Pracowników w wielu sektorach gospodarki brakowało, a niedobory siły roboczej nieco łagodziła imigracja (zwłaszcza z Ukrainy). Gdy w IV kwartale ubiegłego roku polski Instytut Ekonomiczny (PIE) przeprowadzał badania na próbie 935 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP), to ponad połowa z nich deklarowała trudności w pozyskaniu nowych pracowników.

Jeszcze parę miesięcy temu prawie 60 proc. badanych przez PIE firm deklarowało, że nie zamierza wprowadzać zmian w liczbie pracujących. Można przypuszczać, że częściowo był to efekt ewentualnych obaw, jakie respondenci mogli mieć w związku z zapowiedzią podniesienia płacy minimalnej w 2020 r. Wzrost zatrudnienia planowała jedynie co piąta firma, a tylko 3 proc. rozważało redukcję etatów.

Co ciekawe, kilkanaście procent przedsiębiorstw planowało działania zmierzające do poprawy jakości siły roboczej poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników oraz poprawę wydajności pracy. W wielu przypadkach doszkalanie i zwiększane efektywności pracy własnych pracowników traktowane było jako mniej kosztowne dla firmy, niż szukanie nowych specjalistów i dodatkowych pracowników.

Od dawna mówi się, że żyjemy w świecie VUCA (skrót od angielskich słów odpowiadających kolejno: zmienności, niepewności, złożoności, niejednoznaczności) i czasy pracy dla jednego pracodawcy, i to w jednym zawodzie przez większość życia minęły bezpowrotnie. Dlatego, zarówno z perspektywy przedsiębiorców, jak i z punktu wiedzenia polityki państwa, tak istotne jest wielowymiarowe inwestowanie w zasoby ludzkie. Z dużym naciskiem na to, że chodzi o ludzi z różnym stopniem umiejętności i predyspozycji. Szkolenia, ustawiczne kształcenie, czy wąskie specjalizacje powinny być dopasowane nie tylko do potrzeb gospodarczych, ale także do konkretnych zasobów ludzkich. Stąd tak istotny dla rynku pracy udział przedsiębiorców w kształtowaniu kadr pracowniczych.