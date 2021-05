Szczepienia w zakładach pracy – można się zgłaszać

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na swej stronie udostępnia (od 4 maja 2021 r.) formularz, który powinni wypełnić przedsiębiorcy, który są chętni do wzięcia udziału w programie. W formularzu zakład pracy podaje liczbę osób, które są chętne do zaszczepienia się w zakładzie pracy (bez konieczności podawania ich danych osobowych). Liczba zgłoszonych osób to minimum 300. Górnego limitu nie ma. Szczepienie wszystkich chętnych osób powinno zająć maksymalnie 5 dni. Pracownicy zostaną zaszczepieni szczepionką dostępną w danym terminie w punkcie szczepień. Rekomendowane dni szczepień: to sobota, niedziela i poniedziałek (oraz dodatkowe dwa dni, w sytuacji dużej liczby zgłoszeń w zakładzie pracy do szczepień).