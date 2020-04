Koronawirus. Startupy wspierają biznes

– Staramy się aktywować ekosystem startupowy w działaniach społecznie odpowiedzialnych i poszukiwaniu rozwiązań, które realnie wpłyną na zminimalizowanie skutków pandemii COVID-19. W tych trudnych czasach równie istotna co innowacyjność, jest biznesowa wrażliwość i chęć zaoferowania mądrego wsparcia. Tę postawę promujemy i zachęcamy do tego innych – mówi Michał Bańka, prezes i współtwórca Accelpoint.

Z kolei firma Plenti na czas zamknięcia szkół udostępnia firmowe laptopy i monitory wraz z akcesoriami nauczycielom uczącym w swoich domowych warunkach . Akcja trwa tak długo, jak długo zamknięte będą szkoły. Plenti to platforma oferująca dostęp do najnowszej elektroniki użytkowej na żądanie.

RevDeBug to rozwiązanie, które zwiększa dostępność systemów IT przez skrócenie czasu identyfikacji błędów i ich naprawy z dni do godzin. Działa jak czarna skrzynka w samolocie. Dzięki czemu krótko po wystąpieniu problemu zespół techniczny może odtworzyć całą historię zdarzenia, które doprowadziło do błędu w systemie.