Koronawirus. Włoski dekret płynności. Co da firmom?

Okres pandemii okaza si prawdziwym wyzwaniem dla W這ch闚 i w這skich przedsi瑿iorstw. W這ski rz鉅, uwzgl璠niaj鉍 opinie epidemiolog闚, ale te zdania organizacji przedsi瑿iorc闚, pracuje nad wdro瞠niem tzw. fazy numer dwa. B璠zie to stopniowy powr鏒 do funkcjonowania przedsi瑿iorstw, kt鏎e zmuszono do zaprzestania dzia豉lnoci z powodu pandemii.

Dekret P造nnoci z 8 kwietnia 2020 r. (w. Decreto Liquidita n.23/2020) to po Cura Italia (pol. Uzdrowi W這chy), kolejny dokument o mocy ustawy, maj鉍y na celu pomoc w這skim przedsi瑿iorstwom w wyjciu z kryzysu spowodowanego wirusem. Zawiera on rozwi頊ania finansowe warte 400 mld euro. To dost瘼 do kredyt闚, wsparcie eksportu i kontynuacji dzia豉lnoci przedsi瑿iorstw, odroczenie niekt鏎ych zobowi頊a dla firm a tak瞠 specjalne regulacje chroni鉍e sektory strategiczne w這skiej gospodarki tzw. golden power.