Pracownicy nie wrócą do biur, a na pewno nie wszyscy

Minął rok od kiedy pracujemy zdalnie. Jak odczucia mają pracownicy biurowi w Polsce? Z badań platformy webinarowej ClickMeeting wynika, że Polacy oswoili się już z trybem home office, choć coraz częściej towarzyszy im zmęczenie i niepewność. Niezależnie od tego wiele wskazuje na to, że szybko nie wrócimy do biur. Jedynie 25 proc. firm planuje powrót pracy stacjonarnej w pełnym wymiarze jeszcze w tym roku. Z kolei 24 proc. pracowników nie wie, jakie plany w tym zakresie ma ich pracodawca. Badania pokazują, iż co trzecie ankietowane przedsiębiorstwo myśli o wdrożenie pracy w formie hybrydowej. Tymczasem nadal aż 37 proc. pracowników ma tylko częściowo odpowiednie warunki do pracy zdalnej lub nie ma ich wcale – brakuje przede wszystkim ciszy i odpowiedniej przestrzeni.

