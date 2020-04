Koronawirus. Jaki będzie przemysł po pandemii

(1) Wprowadź oddzielne identyfikatory dla personelu powracającego do strefy zamkniętej firmy. Będą one przez nich noszone przez kolejnych 14 dni.

(3) Zapewnij opiekę medyczną personelowi, u którego stwierdzono objawy choroby i przeprowadź bezpieczny powrót do pracy po pełnym wyleczeniu.

(1) Pracownik zobowiązany jest do udzielenia informacji o ew. okolicznościach sprzyjających zarażeniu przez ostatnie 14 dni oraz ryzyku na przyszłość (odwiedzane miejsca, kwarantanna w rodzinie, kontakt z osobą chorą, domownicy narażeni na zarażenie, korzystanie z komunikacji miejskiej – także przez domowników, itp.). Wymagana jest także deklaracja wznowienia pracy w warunkach zagrożenia epidemiologicznego z akceptacją nowych zasad bezpieczeństwa.

(2) Przed powrotem do pracy przeprowadź szkolenia i egzaminy dotyczące wiedzy o epidemii i znajomości nowych zasad bezpieczeństwa w firmie.

W Shenzhen biznes budzi się do życia po pandemii, fot. Arnold Adamczyk

Aby wejście do parku przemysłowego z zewnątrz wymagana jest kontrola osób i pojazdów (kierowców, pasażerów), w tym sprawdzenie temperatury ciała, identyfikacja dostawcy, inspekcja maski ochronnej i pozytywna historia w rządowej aplikacji mobilnej monitorującej ewentualne kontakty z osobami zarażonymi. Wydawana jest wówczas dzienna „naklejka zdrowia”, którą należy przykleić na ubraniu w widocznym miejscu.

(2) Strefa mieszkalna rozproszona: ustaw punkty kontrolne przy wejściu do każdego budynku mieszkalnego w celu pomiaru temperatury ciała, inspekcji maski ochronnej i wydawania dziennej naklejki zdrowia.

(2) Pracownicy poszczególnych komórek przychodzą do pracy w ustalonych odstępach czasowych. Podobnie organizuje się wyjścia na posiłek lub odpoczynek oraz powrót po pracy.

(3) Cały personel musi nosić maski podczas wchodzenia do parku. Firma wydaje bezpłatne maski dla pracowników i ich rodzin. Nie wolno zdejmować masek, z wyjątkiem jedzenia i picia. Poucz personel, aby sprawdzał, czy wszyscy inni pracownicy prawidłowo noszą maski.

(4) Zaakceptuj kontrolę temperatury i współpracuj z personelem w celu weryfikacji tożsamości i sprawdzenia temperatury w dowolnym momencie. Personel, którego temperatura jest wyższa niż 37,3 st. C nie wejdzie do parku. A jeśli jest już w parku, natychmiast zostanie odeskortowany do oddzielonej strefy kwarantanny.