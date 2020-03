Terminy na rozliczenie roczne przedłużone dla wszystkich

Podatnicy CIT i PIT mają na złożenie deklaracji za 2019 rok czas do końca maja br. Ostatnim dniem na rozliczenie z fiskusem będzie więc 1 czerwca 2020 r., bo 31 maja to niedziela. A zgodnie z przepisami przewidzianymi w Ordynacji podatkowej w takim przypadku następuje przesunięcie terminu na następny dzień roboczy.

Organizacje pożytku publicznego otrzymały jeszcze więcej czasu na złożenie CIT-8. One mają na to czas do końca lipca 2020 r.