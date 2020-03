Koronawirus. Co specustawa oferuje przedsiębiorcom w podatkach

Co trzeba zrobić? Należy złożyć korektę zeznania za ten rok. Jednak uwaga: to rozwiązanie nie jest dla każdego.

Dodatkowo zwolnione z podatku dochodowego w 2020 roku zostaną przychody z tytułu: – wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy. – dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy.

Co do zasady, odliczenie będzie dokonywane w zeznaniu podatkowym. Wyjątek stanowić będą podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, którzy będą mogli stosować ulgę w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek.

Przesunięte zostaną też terminy zaliczek na PIT. Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, może być dokonana do 1 czerwca 2020 r.

Specustawa przewiduje również przesunięcie terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r., do 20 lipca 2020 roku. Rozwiązanie to będzie fakultatywne, tzn. że podatnik będzie mógł, ale nie musiał, z niego skorzystać.

Z rozwiązania tego będą mogli korzystać podatnicy, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte przez nich przychody w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50 proc. Podatnicy, którzy rozpoczęli w trakcie 2019 r. prowadzenie działalności, będą mogli skorzystać z przesunięcia terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte przychody będą niższe o co najmniej 50 proc. w stosunku do średnich przychodów w 2019 roku przypadających na miesiące.