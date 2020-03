Koronawirus. Ministerstwo Finansów ma pakiet wsparcia dla podatników

Pakiet Ministerstwa Finansów zawiera kilkanaście propozycji. Rozwiązana te mają wesprzeć biznes w związku z kryzysem wywołanym chorobą COVID-19.

Przesunięcie części terminów podatkowych, odroczenie wejścia w życie niektórych przepisów, zmiany w rozliczaniu strat. To tylko niektóre z propozycji, które w ramach swojej części opracowało Ministerstwo Finansów. Rozwiązania te mają znaleźć się w specustawie ratującej polską gospodarkę przed skutkami koronawirusa. Poniżej dalsza część artykułu

Straty do odliczenia Podstawowa kwestia w związku z pandemią to wstrzymanie działania biznesu. To oznacza brak dochodów, a nawet notowanie strat.

W związku z tym przedsiębiorcy mają zyskać przede wszystkim możliwość rozliczania wstecz strat w PIT i CIT. Propozycja resortu finansów przewiduje, że stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r.

Będą tak mogły zrobić te osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).

Niektóre terminy zostaną wydłużone Nadzwyczajna sytuacja związana z COVID-19 przypadła na okres rozliczeń rocznych – CIT i PIT. A także na moment rozliczeń innych podatków.

Oczywiście nie oznacza to, że Ministerstwo Finansów zwolni przedsiębiorców z tych obowiązków. Resort zaplanował jednak odroczenie pewnych terminów.

Wśród nich jest przedłużenie terminu do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec–maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. Z możliwości tej będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50 proc.

Podatek ten będą mogli zapłacić w późniejszym terminie również ci podatnicy, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w okresie marzec–maj ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem.

Termin na roczne rozliczenie zostanie przedłużony tylko w obszarze CIT. I tylko i wyłącznie dla organizacji pozarządowych. W PIT podatnicy mogą liczyć na wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień. Zaplanowano, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r.

Nowe przepisy muszą poczekać Ministerstwo Finansów uwzględniło postulany przedsiębiorców, aby przełożyć wejście w życie niektórych regulacji.

I tak, odroczony do 1 lipca 2020 r. będzie obowiązek składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców (miał wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r.)

Również do 1 lipca 2020 r. zostaną odroczone zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – te miały wpłynąć do szefa KAS do 13 kwietnia 2020 r.

Ulgi i preferencje Ministerstwo Finansów zaproponowało także, aby wyłączyć stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50 proc. Ze zwolnienia tego będą mogły skorzystać również osoby, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

Mali podatnicy będą mogli zrezygnować z uproszonych zaliczek na 2020 r. I wówczas będą płacić zaliczki miesięczne od bieżących dochodów.

Przedsiębiorcy – zarówno w PIT, jak i CIT – otrzymają możliwość odliczeń darowizn przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny. A także przekazanych Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Państwo nie będzie też czasowo pobierać opłaty prolongacyjnej od udzielanych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Chodzi m.in. o opłaty przy odraczaniu płatności czy rozkładaniu ich na raty.

Gminy zyskają możliwość wprowadzania zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa.

Skarbówka zmieni podejście Pewne zmiany mają też zajść w procedurach kontrolnych fiskusa. Ministerstwo Finansów zapowiada przede wszystkim większą elastyczność. Dlatego też możliwe ma być zawieszenie kontroli podatkowych, postępowań podatkowych i kontroli celno-podatkowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

Wstrzymywane mają też być administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych.

Projekt specustawy, m.in. zawierający szczegółowe rozwiązania opisanych propozycji, będzie nadal dopracowywany w najbliższych dniach.