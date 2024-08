W KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych), oprócz informacji o postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych zarówno tych w toku, jak i zakończonych możemy dowiedzieć się również o umorzonych postępowaniach egzekucyjnych z uwagi na ich bezskuteczność, jak i o wystąpieniu zaległości alimentacyjnej.

Pomimo że, KRZ zastąpił MSiG (Monitor Sądowy i Gospodarczy) co do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, to nadal znajdziemy tam informacje o poprzednich tego rodzaju postępowaniach oraz o ogłoszeniach wymaganych przez Kodeks spółek handlowych i inne ustawy. Pełna treść dziennika publikowanego w poszczególne dni robocze jest dostępna na stronie internetowej. Natomiast wyszukiwanie ogłoszeń po określonych kryteriach jest zdecydowanie prostsze przy użyciu wyszukiwarki.

Często odwiedzaną stroną, zwłaszcza w związku z pandemią Covid-19, stała się baza SUDOP, czyli wyszukiwarka informacji o uzyskanej pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych. Pozwala ona na wygenerowanie raportu z określeniem wysokości otrzymanego wsparcia finansowego.

Wspomnieć też należy o wyszukiwarce KRS, gdzie znajdziemy nie tylko dane spółki, ale i np. numery PESEL członków zarządu, wspólników. Z kolei sprawdzając w CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, warto zwrócić uwagę na adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń. Dane te mogą okazać się przydatne do ustalenia posiadanych nieruchomości, o czym szerzej w dalszej części.

Dłużnik i jego majątek. Gdzie szukać płatnych, jawnych informacji o jego majątku?

Dysponując danymi adresowymi warto sprawdzić czy dana nieruchomość jest własnością naszego dłużnika. Dane te są widoczne w Dziale II księgi wieczystej. Mimo, że przeglądanie księgi jest darmowe, to konieczne jest posiadanie pełnego numeru księgi wieczystej. Istnieje wiele odpłatnych stron (np. https://www.znajdzksiege.pl/ i https://ksiegiwieczyste.pl/) umożliwiających ustalenie takiej informacji poprzez wpisanie adresu lub identyfikatora działki. Księga wieczysta jest źródłem wielu istotnych danych m.in. o ustanowionych zabezpieczeniach, prowadzonych egzekucjach komorniczych, czy chociażby numerze PESEL właściciela.

Narzędziem ułatwiającym poszukiwanie informacji o sytuacji finansowej dłużnika, w tym o powiązaniach z innymi podmiotami są wyszukiwarki wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Beck. Łączą one dane dostępne w publicznych rejestrach, dzięki czemu monitoring staje się szybszy i prostszy. Korzystanie z obu stron wymaga logowania po zakupie dostępu do produktów wydawnictwa.