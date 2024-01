KPO na pomoc Czystemu Powietrzu. Resorty klimatu i funduszy rozmawiają

„Pracujemy intensywnie, aby rozwiązać ten zaległy od miesięcy problem. Musimy ustalić kwestie prawne i znaleźć pieniądze. Za zeszły rok to 300 mln zł zaległych dopłat. Każdego tygodnia NFOŚ nie wypłaca kolejnych około 110 mln zł. To wynika z tempa składanych wniosków przez beneficjentów programu. Mamy częściowe rozwiązanie, ale potrzebujemy zapewnienia długofalowego strumienia finansowego nad czym pracujemy. Poprzednicy nie zadbali o to finansowanie. Wszystkich, którzy czekają na dotację chcę zapewnić, że wszystkie środki będą wypłacone, a sam program Czyste Powietrze będzie usprawniony i bardziej dostępny” – podkreśla Urszula Zielińska, wiceministra klimatu i środowiska.

Jakie będzie rozwiązanie? „Chwilowo rozwiązaniem mogą być środki z pierwszej i drugiej transzy KPO. Potrzebnych jest na teraz 300 mln zł plus kolejne 110 mln zł narastające przez następne tygodnie. Pracujemy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, aby pokryć te środki z pierwszej transzy środków KPO rzędu 5 mld euro, ale potrzeby mają także inne resorty. Środki na ten cały rok na rzecz programu Czyste Powietrze mają pochodzić z kolejnych transz KPO rzędu co najmniej 5,72 mld zł (przy założeniu obecnego tempa akceptacji wniosków).Od 2024 r.” - mówi nam wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze planowany jest także do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), ale jako mechanizm po wyczerpaniu środków z KPO.