W relacji do dolara nasza waluta traci około 1,3 proc. i za USD trzeba już płacić 4,37 zł. Euro drożeje o 1 proc. do 4,68 zł. Ponad 1,3 proc. drożeje też frank. Jego wycena zbliża się powoli do psychologicznego poziomu 5 zł. Dzisiaj jest to 4,90 zł.

Naszej walucie nie pomaga wtorkowy powrót siły dolara. Prawdziwą kulą u nogi jest jednak ubiegłotygodniowa decyzja RPP o obniżce stóp procentowych o 75 pkt bazowych, co było wielkim zaskoczeniem rynkowym. Ciężko jednocześnie stwierdzić czy był to jednorazowy ruch czy Rada w tym roku zdecyduje się jeszcze na kolejne obniżki stóp. Scenariusza tego na pewno nie można wykluczyć.

Złoty od momentu decyzji RPP o obniżce stóp osłabił się wobec euro o około 5 proc. W stosunku do dolara stracił już ponad 6 proc.